Aircraft Interiors 2017 : Hawaiian Airlines dévoile la cabine de ses A321neo

adapte l'expérience d'un vol en gros-porteur à un vol en monocouloir, combinant valeur et densité ». Les appareils sont en effet appelés à « opérer au maximum du rayon d'action de l'appareil », entre Hawaii et la côte Ouest des Etats-Unis, et la compagnie souhaite leur fournir « une expérience marquante ».



Tim Manson, directeur design de l'agence, a résumé ses défis en disant que Hawaiian souhaitait un design cabine « expressif et différencié ». Il a donc opté pour des matériaux et des dessins rappelant les paysages hawaiiens dans toutes les cabines - les A321neo seront triclasse avec seize sièges de classe affaires, 45 de Premium Economy et 128 de classe économique. Ainsi, le revêtement des cloisons de séparation entre les classes affaires et premium economy a été travaillé pour rappeler la mer le caractère montagneux de l'archipel. Le tissu des sièges de premium economy est également inspiré du kapa, tous les sièges sont ornés d'un motif de vagues et les éléments des hublots font référence au sable.





Le dos des sièges de First (classe affaires), avec le nouveau style de rangement pour les magazines. Par ailleurs, Hawaiian Airlines va utiliser les possibilités offertes par le mood-lighting sur les A321neo pour rappeler l'univers d'Hawaii par la luminosité © Hawaiian Airlines

Restant une compagnie prioritairement loisirs, Hawaiian a exclu de recourir à un lit horizontal en First et a donc opté pour le siège MiQ de B/E Aerospace. Le siège en Extra Comfort offre un pitch de 35 pouces, supérieur de cinq pouces à celui de cabine économique (du même modèle toutefois et toujours produit par B/E Aerospace), avec des couleurs plus marquées. Bien que les vols que devront réaliser les A321neo dureront en moyenne six heures, elle a également choisi de ne pas installer d'écran sur le dossier des sièges. En revanche, les appareils seront équipés d'un système de divertissement sans fil et d'un système de connexion Wifi, et les sièges (des classes économiques) d'un support de tablette pour lequel la compagnie est cliente de lancement.





© Hawaiian Airlines



© Hawaiian Airlines

Hawaiian Airlines attend dix-huit A321neo dont les livraisons doivent débuter au quatrième trimestre et se poursuivre jusqu'en 2020. Hawaiian Airlines a attendu le 3 avril et le cycle de conférences Passenger Experience à Hambourg pour dévoiler la cabine de ses futurs A321neo. Avi Mannis, vice-président de la compagnie en charge du marketing, a expliqué que Hawaiian avait fait appel à JPA Design pour dessiner une cabine qui «». Les appareils sont en effet appelés à «», entre Hawaii et la côte Ouest des Etats-Unis, et la compagnie souhaite leur fournir «».Tim Manson, directeur design de l'agence, a résumé ses défis en disant que Hawaiian souhaitait un design cabine «». Il a donc opté pour des matériaux et des dessins rappelant les paysages hawaiiens dans toutes les cabines - les A321neo seront triclasse avec seize sièges de classe affaires, 45 de Premium Economy et 128 de classe économique. Ainsi, le revêtement des cloisons de séparation entre les classes affaires et premium economy a été travaillé pour rappeler la mer le caractère montagneux de l'archipel. Le tissu des sièges de premium economy est également inspiré du kapa, tous les sièges sont ornés d'un motif de vagues et les éléments des hublots font référence au sable.Restant une compagnie prioritairement loisirs, Hawaiian a exclu de recourir à un lit horizontal en First et a donc opté pour le siège MiQ de B/E Aerospace. Le siège en Extra Comfort offre un pitch de 35 pouces, supérieur de cinq pouces à celui de cabine économique (du même modèle toutefois et toujours produit par B/E Aerospace), avec des couleurs plus marquées. Bien que les vols que devront réaliser les A321neo dureront en moyenne six heures, elle a également choisi de ne pas installer d'écran sur le dossier des sièges. En revanche, les appareils seront équipés d'un système de divertissement sans fil et d'un système de connexion Wifi, et les sièges (des classes économiques) d'un support de tablette pour lequel la compagnie est cliente de lancement.Hawaiian Airlines attend dix-huit A321neo dont les livraisons doivent débuter au quatrième trimestre et se poursuivre jusqu'en 2020.