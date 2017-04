Maintenance prédictive : Magique la Data Science ?

La recherche des signes avant-coureurs de pannes existe déjà depuis plusieurs années avec la maintenance conditionnelle. Des techniques de contrôles non destructifs telles que la mesure acoustique, la thermographie et l'analyse vibratoire permettent de desceller des causes de défaillances qui mèneront à des pannes mais apportant rarement une visibilité sur le reste à vivre de la pièce.



En effet, au-delà de détecter les causes racines de la panne, le mainteneur doit connaitre le risque qu'il prend à maintenir la pièce en service pour pouvoir la changer au bon moment, ni trop tôt (surcoût de pièces de rechange), ni trop tard (coût des impacts de pannes non maitrisé). Il a donc besoin de mesurer le risque, c'est-à-dire de connaitre la probabilité de panne et son évolution dans le temps.



L'optimum de la maintenance consiste cependant à pouvoir changer les pièces au meilleur moment. C'est-à-dire avant la panne pour éviter des dégâts supplémentaires engendrés par la défaillance et limiter les effets de perte de production ou d'indisponibilité du système. Cette réparation préventive doit aussi pouvoir être planifiée afin de gêner a minima la production. Il est donc nécessaire pour le mainteneur de pouvoir évaluer cet optimum. Or, aujourd'hui tout devient possible avec l'avènement de la maintenance prédictive.



La multiplicité des données disponibles dans l'usine ou sur les systèmes, ainsi que l'IoT permettent d'avoir accès à de nombreuses informations très pertinentes pour la maintenance. Encore faut-il les extraire et les interpréter. C'est le rôle de la Data Science : mettre en oeuvre des méthodes et outils pour générer de la valeur à partir des données brutes.



Les données issues des ERP, des automates machines, pour l'usine ou des systèmes avioniques pour l'avion, mais aussi les rapports de maintenance, rapports de pannes ou des données exogènes telles que la météo sont autant d'informations qui peuvent être exploitées. Les outils de la Data Science peuvent permettre de trouver des corrélations entre ces données, de détecter des signaux faibles et de créer des modèles prédictifs.



Les approches sont multiples. Les algorithmes de détection d'anomalies permettent de détecter en temps réel des caractéristiques de pannes dans une masse d'informations. Le Text Mining permet d'extraire des informations et des tendances statistiques dans les rapports de maintenance, le Machine Learning permet de faire des prédictions à partir des jeux de données représentatifs du passé.







La maintenance prédictive reste cependant pour beaucoup un "Buzz Word" derrière lequel se cache un monde nébuleux d'informaticiens mathématiciens, les Data Scientists. De nombreux industriels parlent de maintenance prédictive alors qu'ils ne sont que dans la maintenance conditionnelle classique, c'est-à-dire la surveillance du dépassement d'un seuil. Le potentiel de la maintenance prédictive n'est pas encore appréhendé par tous et reste à exploiter.



L'approche prédictive consiste au travers de méthodes déterministes classiques à prédire la vitesse de convergence vers ce seuil et ainsi le reste à vivre avant de l'atteindre. Ceci peut être mis en place dans le cas où l'on a des modèles connus de vieillissement des équipements.



Mais les méthodes d'analyse de données permettent aujourd'hui de mettre en place des analyses prédictives sans connaitre a priori les lois de vieillissement des équipements. En effet, elle se base sur des méthodes d'apprentissage de type Machine Learning qui permettent de développer un modèle mathématique à partir d'un jeu de données d'apprentissage représentative de la vie du système. Le modèle ainsi créé va permettre d'apprendre les caractéristiques des signaux faibles et de probabiliser l'occurrence d'une panne sur un temps donné. Le mainteneur pourra donc définir le risque qu'il souhaite prendre et les critères de remplacement des pièces basé sur cette approche probabiliste.



La Data Science a cependant des limites qu'il faut maîtriser. La performance du modèle est très importante car elle doit trouver le bon équilibre entre les faux positifs, c'est-à-dire des alarmes intempestives alors qu'il n'y a pas de pannes, et les faux négatifs, c'est-à-dire les pannes non détectées. Or, dans le cadre de la maintenance, on est confronté à un faible volume de pannes face au nombre d'éléments en bon fonctionnement. Le risque est donc fort de générer dans les modèles une forte imprécision sur les faux positifs, donc un risque accru de fausse panne. Ceci aurait alors l'effet inverse en générant des surcoûts de maintenance et une perte de confiance dans l'approche.



Pour pallier à ces limites, il faut intégrer des Data Scientists aux équipes métier "Fiabilité". La complémentarité des approches permet de mixer les approches Machine Learning et lois de vieillissement afin d'améliorer la performance des algorithmes. Cette approche métier permet de mettre en oeuvre la maintenance prédictive en rationalisant les approches "magiques" de la Data Science et apporter une valeur ajoutée technique forte aux industriels.





