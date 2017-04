Feu vert pour le King Stallion

Lockheed Martin a validé le 4 avril la phase « milestone C » du programme CH-53K King Stallion, ouvrant la voie à la production de série initiale. Le CH53K est destiné à remplacer les CH-53E de l'US Marine Corps, qui prévoit d'en acquérir 200. Six font d'ores et déjà l'objet d'un contrat ferme, pour des livraisons annoncées à partir de 2018.



Le King Stallion triple la capacité d'emport par rapport à son prédécesseur et possède une cabine plus large. Motorisé par trois T408-GE-400 de General Electrics, l'hélicoptère de transport avait été dévoilé en mai 2014 et avait effectué son vol inaugural en octobre 2015. Quatre prototypes ont été conçus pour la phase d'essais et de certification.



L'USMC souhaite à terme se doter de huit escadrilles opérationnelles, une escadrille de formation et une de réserve.