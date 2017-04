Avolon finalise le rachat de CIT Aerospace

Avolon a annoncé le 4 avril que le rachat des activités de leasing du groupe CIT avait été finalisé. La transaction a une valeur de 10,38 milliards de dollars et fait d'Avolon le troisième lessor mondial.



La société de leasing irlandaise, filiale du groupe Bohai, détient désormais un portefeuille de 868 appareils d'une valeur de 43 milliards de dollars. Elle attend la livraison de plus de 300 nouveaux avions, dont 282 de dernière génération (A320neo, A330neo, A350, 737 MAX et 787).



Grâce à la fusion des deux activités, Avolon devient le partenaire de 149 compagnies dans 62 pays.