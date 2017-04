Aero Vodochody souhaite relancer la production de L-159

Aero Vodochody a annoncé le 31 mars dernier être prêt à relancer la production des avions légers d'attaque L-159, après treize années d'arrêt. Le constructeur tchèque évalue le besoin sur le marché des avions d'attaque à « plusieurs centaines » et propose un L-159 biplace, aussi bien destiné à l'entraînement qu'aux missions de soutien aérien rapproché. L'avion serait en mesure d'effectuer aussi bien des missions air-air, air-sol et de reconnaissance, avec la capacité d'être armé de missiles et de bombes guidées laser. Il est également pourvu d'un radar multimodes.



Un premier exemplaire aurait été livré à un client non-nommé - l'Irak - fin 2016.



Le producteur du L-39 Albatros a déjà fourni par le passé des L-159 aux forces armées tchèques et hongroises, ainsi qu'à Draken International, opérateur privé américain mettant à disposition de clients militaires des avions utilisés comme plastrons ou pour l'entraînement à la guerre électronique.