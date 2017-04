Boeing sécurise un contrat de 2 milliards de dollars pour le P-8A Poseidon

Boeing annonce avoir finalisé un contrat global de 2,2 milliards de dollars pour la fabrication et la livraison « d'au moins » 17 P-8A Poseidon. Ceux-ci sont répartis entre l'US Navy (11 exemplaires), la Royal Australian Air Force (quatre) et la Royal Air Force (deux), cette dernière signant de fait son premier contrat d'acquisition pour une future flotte de neuf appareils, dont le premier doit être livré en 2019. L'accord comporte une option pour 32 avions supplémentaires, soit un total de 6,8 milliards de dollars.



Boeing a d'ores et déjà livré 53 exemplaires de l'avion de patrouille maritime à l'US Navy - sur 117, et deux à l'Australie, sur les 15 commandés. L'Inde devrait quant à elle réceptionner un total de douze P-8I.



Le P-8A Poseidon est basé sur la cellule du 737-800, il succède au P-3 Orion de Lockheed Martin pour les missions ISR, de patrouille maritime et de lutte anti-surface. Sa capacité opérationnelle initiale a été prononcée en novembre 2013, avec un premier déploiement au Japon, sur la base de Kadena.



Des essais de tir de missiles Harpoon ont par ailleurs récemment été effectués en Californie, afin d'augmenter ses capacités opérationnelles.