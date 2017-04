Embraer livre le 1er Phenom 100EV

Embraer a célébré la livraison de son premier Phenom 100EV le 31 mars. Il s'agit d'une évolution du Phenom 100 opérationnel depuis 20018, qui a été certifiée par la FAA et l'ANAC.



Les principales modifications apportées à l'appareil consistent à avoir installé la suite avionique du Phenom 300 (Prodigy Touch) et adopté une nouvelle version des moteurs de Pratt & Whitney, les PW617F1-E, qui ont de meilleures performances, notamment pour les opérations en altitude et par temps chaud.