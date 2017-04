MIAT Mongolian Airlines sera cliente du Boeing 737 MAX

Boeing a annoncé le 3 avril que MIAT Mongolian Airlines avait décidé de doter sa flotte de 737 MAX. Deux appareils ont été acquis en leasing auprès d'Avolon et entreront au service de la compagnie mongole au début de l'année 2019.



« Le 737 MAX deviendra un pilier de notre stratégie de modernisation de flotte » a commenté Tamir Tumurbaatar, le président de la compagnie, indiquant que leur acquisition s'inscrit dans une logique de réduction des coûts et d'expansion du réseau régional. Ils seront affectés aux routes actuelles vers la Corée du Sud, la Chine, le Japon, la Russie et même l'Allemagne.



Actuellement, MIAT exploite trois 737-800 et deux 767-300.