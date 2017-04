Wow Air passe à l'A330neo

Wow Air a indiqué qu'elle allait enrichir sa flotte de sept nouveaux appareils, parmi lesquels quatre A330-900. Les A330neo seront acquis en leasing auprès de CIT Aerospace pour une durée de douze ans et livrés d'ici la fin de l'année 2018. La compagnie islandaise prévoit de les aménager en configuration monoclasse de 365 places.



Si elle ne donne pas de précision sur les destinations sur lesquelles ils seront placés, Wow Air souligne que les A330-900 sont capables de voler jusqu'à Hawaii ou Hong-Kong.



Les autres contrats portent sur l'acquisition de deux A321 auprès d'Airbus et un A321neo auprès d'Air Lease.



L'objectif de la compagnie est de doubler sa flotte d'ici 2018. Elle exploite actuellement deux A320, sept A321 et trois A330-300.