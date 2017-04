Emirates et Etihad renforcent les contrôles sur les vols vers l'Australie

Les compagnies aériennes Emirates et Etihad renforcent à partir de cette semaine les contrôles de passagers sur leurs vols pour l'Australie en application de nouvelles règles de ce pays prévoyant une détection accrue d'explosifs, ont-elles indiqué lundi. L'Australie a annoncé vendredi un renforcement du contrôle des bagages de passagers sur les vols en provenance de Doha, Dubaï et Abou Dhabi. Sans suivre l'interdiction américaine de certains appareils électroniques en cabine, les règles australiennes peuvent porter sur un contrôle ciblé de tels appareils. Ces mesures devraient être appliquées à partir de jeudi, ont indiqué des porte-parole d'Emirates et d'Etihad. "La nouvelle directive nécessite un contrôle supplémentaire à l'embarquement, mais il n'y aura pas de restrictions sur les appareils électroniques", a déclaré un porte-parole d'Emirates. Cette réglementation s'appliquera aux vols directs sur Emirates, Etihad, Qatar Airways et la compagnie australienne Qantas Airways. Elle ne concernera pas les vols vers les Emirats depuis les aéroports australiens. Emirates assure 11 vols quotidiens vers des aéroports internationaux en Australie et Etihad deux vols quotidiens vers Sydney. Des compagnies aériennes de la région sont soumises à une interdiction américaine et britannique pour les ordinateurs portables et les tablettes en cabine à bord des vols directs à partir des principaux aéroports du Moyen-Orient. Certaines de ces compagnies, dont Emirates et Etihad, ont choisi de permettre à leurs passagers de continuer à utiliser leurs équipements électroniques personnels après l'enregistrement et jusqu'à l'embarquement. Pour sa part, Qatar Airways a annoncé prêter gratuitement des ordinateurs portables à certains de ses passagers de la classe "affaires" en direction des Etats-Unis. Washington interdit depuis le 25 mars ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les avions assurant les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie, invoquant un risque d'attentats. Le Royaume-Uni a emboîté le pas aux Etats-Unis imposant une interdiction similaire sur des vols de toutes les compagnies en provenance d'Egypte, de Turquie, de Jordanie, d'Arabie saoudite, de Tunisie et du Liban. Ces mesures ont été critiquées pour n'avoir visé que des pays à majorité musulmane. En revanche, les autorités australiennes indiquent qu'il n'y a pas de menace spécifique derrière leur nouvelle réglementation.