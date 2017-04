Les pompiers de Paris s'équipent d'un ballon captif

La Brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) prévoit de mettre en service d'ici la fin de l'année 2017 un ballon captif pour des missions d'évaluation et de suivi de situation. Il servira en particulier « sur des interventions qui durent longtemps, inondations, pollution, effondrements, feu d'îlot », explique le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris.



Cet équipement, fourni par la PME française A-NSE et financé par la Mission innovation participative de la DGA, devrait apporter « une permanence d'observation à partir du ciel », qui permettra de déterminer la surface du sinistre, de suivre la progression du sinistre, voire de repérer d'éventuelles victimes.



Doté de caméras jour/nuit, d'une caméra thermique, le ballon captif sera également équipé d'une transmission wifi pour retransmettre les images au poste de commandement des opérations de secours au sol, afin de « l'orienter sur la bonne idée de manoeuvre ». Gonflé à l'hélium et déployable en 30 minutes, le ballon de 4m3 pourra atteindre la hauteur de 150 mètres.



La BSPP bénéficie d'une convention permanente de survol de la ville de Paris, accordée par la DGAC. Le ballon captif a été privilégié par rapport au drone, pour des raisons opérationnelles, en raison notamment de son autonomie d'action, mais aussi pour des raisons de réglementation, « beaucoup plus contraignante pour les drones », comme l'indique l'officier.