Guyane: pas de vols entre Paris et Cayenne ce week-end

Les compagnies aériennes Air France et Air Caraïbes n'assureront pas leurs vols entre Paris-Orly et Cayenne samedi et dimanche, en raison du conflit social en Guyane, ont-elles indiqué vendredi à l'AFP. "Nous sommes contraints d'annuler samedi et dimanche nos vols directs entre Paris et Cayenne", a déclaré un porte-parole d'Air France, invoquant comme les jours précédents un niveau de sécurité insuffisant pour les avions gros-porteurs. Depuis une semaine, un seul vol direct a été assuré jeudi entre la métropole et le département d'outremer. En revanche, les liaisons entre la Guyane et les Antilles restent maintenues et "on renforce notre programme de vols moyen-courrier", a ajouté la même source. Air France va ainsi assurer "un vol supplémentaire samedi et dimanche entre Fort-de-France et Cayenne", via Pointe-à-Pitre, soit deux par jour. La compagnie prévoit en outre "un vol supplémentaire samedi entre Fort-de-France et Orly en gros porteur" pour "désengorger" le flux de passagers. Par ailleurs, selon un porte-parole d'Air Caraïbes, le vol direct Orly-Cayenne de samedi est annulé, et "la rotation via Fort-de-France" de dimanche sera modifiée en un aller-retour entre la métropole et la Martinique.