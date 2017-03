Airbus Safran Launchers et l'Onera vont travailler ensemble sur les technologies spatiales du futur

Airbus Safran Launchers et l'Onera, le laboratoire de recherches aéronautiques et spatiales, vont renforcer leur coopération afin de travailler sur les technologies du spatial pour les prochaines décennies, ont annoncé les deux partenaires vendredi. L'accord de partenariat s'applique aux activités de recherche et technologies, dans le domaine des systèmes de lancement, à usages civils comme militaires, qui pourraient voir le jour dans les prochaines décennies, ont-ils dit dans un communiqué. Il est destiné à éclairer les recherches de base développées par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera) dans les domaines relatifs aux systèmes et technologies de transport stratégiques et spatiaux, et à apporter une plus grande maîtrise des actions de recherche appliquée menées en commun. "Cet accord de partenariat s'inscrit sur le long terme et vise les technologies qui seront mises en oeuvre dans les prochaines décennies, dans les futurs programmes de lanceurs spatiaux civils et militaires, de la propulsion solide à la propulsion cryogénique, en s'appuyant sur les technologies digitales les plus élaborées", a déclaré Alain Charmeau, le président exécutif d'Airbus Safran Launchers, cité dans le communiqué. "Face à l'importance stratégique du domaine spatial, dans ses dimensions militaires et civiles, et à l'émergence d'une concurrence grandissante, cet accord de partenariat vient renforcer l'offre française et européenne pour l'avenir", a abondé Bruno Sainjon, le PDG de l'Onera. "Ce partenariat est structurant pour la recherche et la préparation de l'avenir. Il nous permettra de rester au meilleur niveau mondial", a-t-il ajouté. Parmi les dix thèmes de recherche définis pour ce partenariat figurent notamment la modélisation de la combustion dans les moteurs a propulsion solide, la propulsion hybride, la propulsion oxygène-méthane, les technologies de rupture pour lanceur réutilisable ou encore la rentrée atmosphérique des débris spatiaux.