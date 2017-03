Airbus travaille à un successeur du Tornado

L'avionneur Airbus travaille à un successeur de l'avion de combat Tornado, projet qui fait l'objet de discussions intensives avec les gouvernements européens, a déclaré le patron de la division défense du groupe dans un entretien paru vendredi. "Nous discutons de façon intensive avec les gouvernements européens sur un successeur du chasseur Tornado", a indiqué l'Allemand Dirk Hoke au quotidien allemand des affaires Handelsblatt. Le projet, baptisé "Next Generation Weapon System" (NGWS), suppose "de vastes investissements dans l'avenir" et pourra aboutir "seulement dans le cadre d'une étroite collaboration européenne", sous la férule de la France et de l'Allemagne, a estimé le responsable. Le programme prévoit la présence "d'un essaim de drones" en appui des appareils. "L'opinion dominante des Etats est de conserver des appareils avec pilotes", a-t-il précisé, ce qui n'empêche pas de "combiner le meilleur des deux mondes". La décision allemande devrait intervenir après les élections générales de septembre, selon le journal. "Nous pensons que les études sur le long terme seront approuvées dans l'année à venir. Ensuite, nous aurons besoin dans les deux ou trois années suivantes d'une décision de principe (...) si nous voulons que le nouvel avion soit opérationnel d'ici 2035", a précisé M. Hoke. Le plus grand défi selon lui réside dans le fait "de rendre compatible les exigences des nations. Les Français conçoivent une entrée en action entre 2035 et 2040, les Allemands penchent plutôt pour 2035, car alors la flotte des Tornado aura dépassé sa durée de vie", a-t-il pointé. L'Allemagne dispose actuellement de 85 Tornado acquis dans les années 80. Les avions sont intervenus lors de la guerre du Kosovo, ou en Afghanistan. Actuellement, plusieurs appareils sont stationnés en Turquie et effectuent des vols de reconnaissance en Syrie.