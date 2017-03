CityJet convertit ses options sur 4 CRJ900

En reprenant Cimber en janvier, CityJet avait conclu un accord avec Bombardier pour six CRJ900 fermes et quatre options. Désormais, la commande porte sur dix CRJ900 puisque Bombardier a annoncé le 29 mars que la compagnie irlandaise avait décidé de convertir ses options en commandes fermes. La valeur des dix appareils est estimée à 467 millions de dollars.



Les appareils seront exploités par CityJet et ses équipages pour le compte de SAS, dont ils assureront une partie des opérations régionales. Ils sont appelés à remplacer les onze CRJ900 hérités de Cimber et à opérer aux côtés des douze autres CRJ900 que la compagnie irlandaise exploite pour SAS (commandés en avril 2016 et livrés depuis).



Jusqu'à peu plutôt représentée par sa flotte de BAe 146, CityJet s'est résolument engagée dans le renouvellement de sa flotte en 2016, avec l'introduction de ses premiers Superjet 100 et CRJ. A ce propos, Ryan DeBrusk, vice-président des Ventes de Bombardier pour la région Europe, Russie et CEI, a souligné que, « en un court laps de temps, CityJet est devenu l'un des plus importants promoteurs européens des avions CRJ900 ».



L'acquisition des 22 CRJ900 permet à CityJet de renforcer son activité de contrats de location avec équipage, une activité qui est également endossée par sa flotte de Superjet 100.