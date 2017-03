Premières réflexions sur l'avenir du transport stratégique

prématuré » d'évoquer les réflexions en cours sur la pratique quasi-systématique de l'externalisation pour l'acheminement de fret et de personnels à l'aide de gros porteurs. « Nous venons tout juste de recevoir le rapport et sommes en train de l'étudier, il est prématuré de parler de la suite », a déclaré la porte-parole du ministère. « Vous aurez une réponse complète une fois que nous en aurons pris connaissance », a ajouté le porte-parole de l'état-major des armées. Pas question donc d'évoquer un éventuel achat de gros porteurs, la Loi de programmation militaire actuelle ne prévoyant pas cette option et la prochaine n'étant pas encore à l'ordre du jour.



L'auteur du rapport François Cornut-Gentille a présenté le document lors d'une réunion de la Commission des finances le 28 mars dernier, devant une assemblée très clairsemée - à peine une dizaine de députés présents. Il y pointe notamment le risque que représente la grande dépendance de la France d'entreprises privées russes et ukrainiennes, qui fournissent des avions de type An-124, Il-76, voire An-225 pour le transport de matériels et de militaires sur les théâtres d'opérations. Le document décrit une situation de « fragilité », due à la dépendance des contrats SALIS et ICS (voir :



« C'est un risque consenti », nous a-t-on confié. « Le problème est pris en compte », ajoute un connaisseur du dossier, qui indique qu'en cas d'arrêt des activités russes et/ou ukrainiennes, il resterait toujours le recours aux avions des nations alliées - C-5 Galaxy ou C-17 Globemaster III américains ou canadiens par exemple. A la question de savoir pourquoi ce moyen n'était pas employé plus souvent, la réponse semblerait relever en partie de la facturation et du prix d'exploitation.



