Arnaud Martin, Président de Clip Industrie : « Nous comprenons et parlons aéronautique »

Le Journal de l'Aviation s'est entretenu avec Arnaud Martin, le Président de Clip Industrie. Cette société française basée à Éguilles, près d'Aix-en-Provence, s'est spécialisée dans des solutions logicielles de type ERP (notamment Helios ERP) et GPAO pour l'industrie. Les logiciels de

Clip Industrie sont particulièrement présent chez de nombreux sous-traitants aéronautiques.





Quelle est la genèse de Clip Industrie et notamment son lien avec l'aéronautique ?



Clip Industrie a été fondée il y a trente ans. Nous sommes un éditeur-intégrateur, c'est-à-dire que lorsque nous commercialisons nos logiciels, nous effectuons aussi l'installation chez le client, à la différence d'autres éditeurs qui passent par des intégrateurs, ce qui créé une complication en plus. Nous sommes en prise directe avec le client ou le prospect pour comprendre ses besoins et faire en sorte que notre logiciel et ses évolutions puissent correspondre exactement au marché. C'est ce qui fait notre force, d'être vraiment responsables du début jusqu'à la fin. Nous avons aujourd'hui 2000 entreprises clientes dont 25% sont des sociétés sous-traitantes dans l'aéronautique.



Historiquement, Clip Industrie a démarré son activité pour les besoins d'une entreprise de chaudronnerie. Il se trouve que cette entreprise avait notamment Dassault comme client. Constatant que cette chaudronnerie respectait mieux les délais et que la qualité était plus organisée que chez d'autres, Dassault a été une sorte de prescripteur auprès d'autres de ses fournisseurs. Le démarrage s'est ainsi effectué d'une façon empirique par le secteur aéronautique. De fait, petit à petit et en écoutant les clients, nous avons fait en sorte que notre logiciel corresponde vraiment à leurs besoins, en étant extrêmement tourné métier et verticalisé, afin d'aller au bout du bout de la problématique d'un sous-traitant dans l'aéronautique.



Quels ont été les plus importants déploiements des solutions de Clip Industrie dans l'aéronautique ?



Au niveau des principaux clients, il y a le groupe Potez, le groupe Lauak, le groupe Halgand, le nouveau regroupement WE ARE Aerospace, Le Piston Français... C'est ce type d'entreprises, de purs sous-traitants et souvent en rang 1 ou en rang 2, qui a des besoins très importants en termes de qualité, de traçabilité. Ces clients utilisent des EDI pour échanger avec les donneurs d'ordres. C'est une problématique ancienne pour rendre les systèmes informatiques intelligents, de façon à ce qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres en évitant le maximum de papier, de téléphone. Nous avons été l'un des tout premiers à être certifié BoostAero et beaucoup de nos clients fonctionnent d'ailleurs aujourd'hui avec cet EDI.



Sommes-nous ici aussi dans la logique de la digitalisation de l'industrie aéronautique ?



Oui, c'est une tendance très très forte. Nous constatons que les groupes aéronautiques ont besoin d'échanger des informations par les EDI. Tout est digitalisé aujourd'hui. Cela fait désormais partie des normes dictées par les donneurs d'ordres. Les sous-traitants sont aujourd'hui, de gré ou de force, obligés à faire appel à ce type de systèmes intelligents qui permettent de faire en sorte que tout communique de la manière la plus fluide possible.



Cela représente-t-il un risque en termes de cybersécurité ?



Bonne question ! Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de risque si des personnes malfaisantes veulent entrer dans ces systèmes EDI. Il faut cependant comprendre quelles sont les informations qui sont échangées entre un donneur d'ordre et son sous-traitant, les décrypter, ce n'est pas simple, tout n'y figure pas et les risques les plus importants sont plutôt du côté du piratage du système d'information au niveau de l'entreprise plutôt que du côté de l'EDI. Nous sommes bien sûr à notre niveau, très impliqués dans le renforcement de la sécurité.



La demande en innovation est-elle forte sur les outils que vous proposez ?



25 % de nos effectifs sont dédiés à l'innovation. Nous travaillons beaucoup sur les EDI mais il y a d'autres fonctionnalités que nous développons, toujours en écoutant nos clients. La notion de PIC (Plan Industriel & Commercial) que nous avons mise en place à l'occasion de la dernière édition du salon du Bourget en 2015 est un bon exemple. C'est quelque chose d'assez unique de par sa performance. Nous sommes aussi descendus très en profondeur dans l'atelier, avec un outil pilote d'atelier destiné à faire en sorte que le responsable de production puisse connaître exactement le niveau d'avancement d'une pièce spécifique. Nous allons très loin et nous avons le sentiment que nous pouvons encore aller plus loin.



Par exemple dans la fabrication additive ?



Nous avons en effet beaucoup de clients qui se sont lancés dans la fabrication additive. Tous nos gros clients investissent depuis deux-trois ans. C'est évidemment l'avenir et donc oui, en termes de gestion de production, cela nécessite un certain nombre d'aménagements et de fonctionnalités sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Chez Clip Industrie, nous ne sommes pas une société d'informaticiens, nous essayons d'écouter au mieux nos clients et ce sont eux qui nous font grandir. Nous sommes sans doute l'un des seuls éditeurs dans cette branche d'activité à comprendre et à parler aéronautique. Nous allons vraiment jusqu'au bout du bout.



Comment se présente l'année 2017 ?



2015 et 2016 ont été de très bonnes années en termes de progression du chiffre d'affaires. Le premier trimestre de cette année affiche aussi une très belle croissance et 2017 devrait donc afficher une croissance à 2 chiffres. Pour l'aéronautique, nous seront bien sûr présents au salon du Bourget, c'est très important pour nous. En 2015, nous avions plus d'une centaine d'exposants qui étaient clients.