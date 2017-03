Le Global 7000 se rapproche du mur du son

Bombardier a annoncé le 29 mars que le Global 7000 avait atteint une vitesse en vol de mach 0.995, dans le cadre de l'ouverture de son domaine de vol. L'avionneur souligne qu'il s'agit du plus grand biréacteur d'affaires à voler à cette vitesse. Cet événement a été réalisé cinq mois après le premier vol du jet (le 4 novembre 2016).



Selon Michel Ouellette, vice-président principal des programmes Global 7000 et Global 8000, « nos véhicules d'essais en vol continuent d'afficher un degré élevé de maturité durant les essais ». Il ajoute qu'ils effectuent souvent deux sorties par jour.



Deux appareils participent actuellement à la campagne d'essai, le second Global 7000 ayant pris son envol au début du mois. Deux cents heures de vol ont déjà été réalisées par le premier jet et les deux poursuivent désormais leurs essais de certification au centre d'essais en vol de Bombardier à Wichita. Ayant atteint FL430 dès son premier vol, FTV2 sera principalement utilisé pour les essais de propulsion, des systèmes électriques et mécaniques de l'avion, tandis que FTV1 se consacrera aux essais des systèmes à bord.



La mise en service du Global 7000 reste prévue pour le second semestre 2018.