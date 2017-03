L'E195-E2 d'Embraer décolle

Le rythme de développement de la famille E2 ne fléchit pas. Embraer a indiqué que le premier prototype d'E195-E2 avait décollé pour la première fois de Sao José dos Campos le 29 mars. Ce vol inaugural intervient dix mois après celui de l'E190-E2, trois semaines après le roll-out de l'appareil et, surtout, avec au minimum trois mois d'avance sur le calendrier qu'Embraer avait dressé puisqu'il ne devait pas intervenir avant le second semestre.



Le vol a duré deux heures durant lesquelles les performances et le comportement de l'appareil ont été évalués. Le système de pilotage automatique, le mode direct du fly-by-wire et le système de rétractation du train ont notamment été testés.



Embraer a précisé que deux E195-E2 seraient impliqués dans la campagne d'essais en vol - contre quatre E190-E2. Le premier sera dédié aux essais aérodynamiques et de performances. Le second permettra de valider les processus de maintenance et de tester les systèmes cabine. Celui-ci devrait voler d'ici la fin de l'année.



Avec son E195-E2, Embraer promet des économies de 24% en termes de consommation de carburant et de 20% en termes de coûts de maintenance par rapport à l'E195 actuel. Il peut également abriter trois rangées de sièges supplémentaires et parcourir 2 450 nm. C'est ainsi qu'Embraer a réussi à convaincre quatre clients, qui se sont engagés sur 90 exemplaires de l'appareil. Il entrera en service auprès d'Azul au premier semestre 2019.