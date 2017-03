Le système CVS certifié sur le Falcon 8X

FalconEye, le système de vision combinée synthétique et améliorée (CVS) de Dassault Aviation est désormais certifié sur le Falcon 8X par la FAA et l'EASA. Développé en partenariat avec l'équipementier israélien Elbit, FalconEye était déjà utilisable sur 2000S/LXS et sur le Falcon 900LX.



A noter que pour le nouveau triréacteur d'affaires à très long rayon d'action de Dassault, FalconEye pourra aussi être utilisé en double HUD, un avantage dans la répartition des rôles dans le poste de pilotage.



Le système CVS combine une vision synthétique (SVS) et l'image réelle infrarouge du système EVS (Enhanced Vision System) pour des approches par faible ou sans visibilité (jusqu'à une hauteur de 100 pieds).