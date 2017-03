L'interdiction des ordinateurs en cabine imposée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur certains vols en provenance de pays arabes et de Turquie est "inacceptable", a déclaré mardi le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac. Ces mesures, interdisant également les tablettes et d'autres appareils électroniques dans les avions, sont en vigueur depuis samedi, Londres et Washington invoquant des risques d'attentats. "Les mesures actuelles sont une solution inacceptable à long terme, quelles que soient les menaces qu'elles tentent de conjurer", a dit M. de Juniac devant le Conseil des relations internationales de Montréal (Corim). "Même à court terme, il est bien difficile de comprendre leur efficacité. Et elles créent des distorsions commerciales importantes", a estimé le directeur de l'association regroupant les grandes compagnies aériennes du monde entier. "Nous appelons les gouvernements à travailler avec l'industrie pour trouver une manière d'assurer la sécurité des vols sans priver les passagers de leurs appareils électroniques personnels", a-t-il ajouté. La directive américaine affecte les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie. Les huit pays dont les compagnies et les aéroports sont concernés sont tous alliés ou partenaires des Etats-Unis: Turquie, Jordanie, Egypte, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Emirats arabes unis et Maroc. L'interdiction britannique concerne des avions à destination ou en provenance de Turquie, du Liban, de la Jordanie, d'Egypte, de Tunisie et d'Arabie saoudite. "L'industrie s'est rapidement organisée pour implanter ces nouvelles exigences. Cela a été un défi", a dit M. de Juniac en expliquant que les compagnies n'avaient reçu aucune information préalable.