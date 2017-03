Le Journal de l'Aviation déploie ses ailes à l'international

C'est une petite révolution qui a vu le jour il y a quelques semaines. Le Journal de l'Aviation a lancé avec succès sa version en langue anglaise*, la langue incontournable de l'aéronautique.



Le Journal de l'Aviation, qui en quelques années s'est déjà hissé aux toutes premières places des médias aéronautiques français, tous types de supports confondus, entend bien figurer parmi les nombreux acteurs internationaux de référence, mais avec une vision et un positionnement logiquement imprégné de son identité française et européenne.



Au démarrage, la version internationale mise grandement sur la traduction de l'intégralité des articles de la newsletter MRO & Support (la toute première lettre d'information en langue française dédiée à la maintenance, à l'après-vente et aux services associés lancée l'année dernière) et sur une sélection d'interviews. Son contenu quotidien ne manquera pas de s'étoffer, au fur et à mesure du développement de son lectorat.



Bien entendu, et comme nous l'indiquions au début de l'année, Le Journal de l'Aviation poursuit parallèlement le renforcement de son positionnement stratégique unique en langue française en multipliant les nouveautés : refonte de la version adaptée aux mobiles, refonte des newsletters quotidiennes, intégrations d'un flux de dépêches AFP (en deux langues), lancement des notifications de publication des nouveaux articles (bientôt disponible sur IOS). De nouvelles rubriques et une interactivité plus poussée avec ses lecteurs sont également en chantier.



Au nom de toutes les équipes des journalistes, commerciaux et développeurs, qui participent chaque jour au succès du Journal de l'Aviation, je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance que vous nous témoignez et vous souhaite de très bonnes lectures.



Romain Guillot

Directeur de la publication



(*) La version internationale du Journal de l'Aviation est accessible depuis toutes les pages du site (menus de navigation) ou directement à l'adresse :

