Lancement de la phase de conception du futur missile de croisière/anti-navires

Le Délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon a signé ce 28 mars un accord avec la ministre britannique chargée des équipements de Défense Harriet Baldwin pour le lancement de la phase de conception du remplaçant du missile de croisière/anti-navires. Le contrat de 100 millions d'euros, réparti à égalité entre la France et le Royaume-Uni, doit permettre de définir les besoins opérationnels et d'amorcer une phase de démonstration d'ici trois ans.



La lettre d'intention pour lancer le programme FMAN/FMC (Future missile anti-navires/futur missile ce croisière) avait été signé en mars 2016, afin de remplacer les missiles Scalp/Storm Shadow, Exocet et Harpoon, actuellement utilisés par les forces armées française et britannique. Une capacité opérationnelle est attendue pour la fin des années 2020.



Le missilier MBDA va notamment s'appuyer sur ses centres d'excellence, répartis en France et au Royaume-Uni, dans le cadre de « One MBDA ».