Le rapport préliminaire de l'accident du 747-400F turc à Bichkek rendu public

L'appareil, en provenance de Hong Kong, effectuait une approche ILS par mauvaise visibilité en piste 26. Il avait survolé l'intégralité de la piste avant d'impacter le sol à l'autre extrémité de la plateforme et dans l'axe. L'enquête menée par l'IAC, à laquelle participent également le NTSB, la FAA, Boeing, la Commission d'enquête turque sur les accidents (KAIK) et la compagnie aérienne a déjà mis la lumière sur les principaux facteurs qui ont conduit à l'accident.



Selon le rapport, l'approche engagée était trop haute et n'a pas permis l'interception du signal du glideslope durant son approche initiale, sauf à partir du moment où l'avion survolait pratiquement la balise VOR/DME de MANAS à une altitude de 3400 pieds (QNH) (près de 1000 pieds trop haut), et à seulement 1,1 nautique du seuil de piste.



L'appareil a cependant détecté et capturé un signal de glideslope, dont l'origine reste encore à déterminer (les deux ILS opposés partagent la même fréquence), conduisant alors une descente en mode inertielle compatible avec une pente classique de l'ordre de 3°. Cette trajectoire allait amener l'avion à survoler l'intégralité de la piste jusqu'à une altitude sonde de 110 pieds au niveau du seuil opposé. À la hauteur de décision (100 pieds), le signalement audio des 100 pieds de l'EGPWS a bien retenti, mais le pilote actif a attendu trois secondes avant de signaler l'absence de contact visuel avec la piste et d'annoncer la remise de gaz.



Le mode TOGA sera engagé à seulement 58 pieds à la sonde (17,6 m), mais trop tard, même si le taux de descente aura été annulé 3,5 secondes plus tard, juste avant l'impact avec les premiers obstacles. Le 747 cargo s'écrasera alors dans une zone résidentielle à 930 mètres de l'extrémité de la piste.



Le Comité interétatique sur l'aviation (IAC) a déjà émis 6 recommandations avec une hiérarchie particulièrement claire. Les deux premières s'attachent hélas tout simplement au suivi strict des procédures d'approche (analyse des cartes, respect des attitudes et des distances, notamment au passage des trois radiobornes classiques) ainsi, et surtout au respect de la procédure de remise de gaz avant d'atteindre la hauteur de décision. Mais l'IAC s'attarde aussi sur une mesure destinée à changer la logique du pilote automatique qui permet de suivre une descente inertielle en mode autoland alors que la trajectoire ne conduira pas à un atterrissage dans la bonne zone de la piste. À suivre...



L'intégralité du rapport préliminaire est consultable sur le site Internet de l'IAC



Le Comité interétatique sur l'aviation (IAC) a rendu public son rapport préliminaire concernant la catastrophe aérienne survenue le 16 janvier dernier à Bichkek (Kirghizistan). Un Boeing 747-400F (TC-MCL) opéré par la compagnie cargo turque ACT Airlines s'était écrasé à proximité de l'aéroport international Manas, tuant ses quatre occupants ainsi que 35 personnes au sol.L'appareil, en provenance de Hong Kong, effectuait une approche ILS par mauvaise visibilité en piste 26. Il avait survolé l'intégralité de la piste avant d'impacter le sol à l'autre extrémité de la plateforme et dans l'axe. L'enquête menée par l'IAC, à laquelle participent également le NTSB, la FAA, Boeing, la Commission d'enquête turque sur les accidents (KAIK) et la compagnie aérienne a déjà mis la lumière sur les principaux facteurs qui ont conduit à l'accident.Selon le rapport, l'approche engagée était trop haute et n'a pas permis l'interception du signal du glideslope durant son approche initiale, sauf à partir du moment où l'avion survolait pratiquement la balise VOR/DME de MANAS à une altitude de 3400 pieds (QNH) (près de 1000 pieds trop haut), et à seulement 1,1 nautique du seuil de piste.L'appareil a cependant détecté et capturé un signal de glideslope, dont l'origine reste encore à déterminer (les deux ILS opposés partagent la même fréquence), conduisant alors une descente en mode inertielle compatible avec une pente classique de l'ordre de 3°. Cette trajectoire allait amener l'avion à survoler l'intégralité de la piste jusqu'à une altitude sonde de 110 pieds au niveau du seuil opposé. À la hauteur de décision (100 pieds), le signalement audio des 100 pieds de l'EGPWS a bien retenti, mais le pilote actif a attendu trois secondes avant de signaler l'absence de contact visuel avec la piste et d'annoncer la remise de gaz.Le mode TOGA sera engagé à seulement 58 pieds à la sonde (17,6 m), mais trop tard, même si le taux de descente aura été annulé 3,5 secondes plus tard, juste avant l'impact avec les premiers obstacles. Le 747 cargo s'écrasera alors dans une zone résidentielle à 930 mètres de l'extrémité de la piste.Le Comité interétatique sur l'aviation (IAC) a déjà émis 6 recommandations avec une hiérarchie particulièrement claire.ainsi, et surtout. Mais l'IAC s'attarde aussi sur une mesure destinée à changer la logique du pilote automatique qui permet de suivre une descente inertielle en mode autoland alors que la trajectoire ne conduira pas à un atterrissage dans la bonne zone de la piste. À suivre...L'intégralité du rapport préliminaire est consultable sur le site Internet de l'IAC en cliquant ici !