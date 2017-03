L'OCCAR ouvre un bureau à Séville

Le conseil des ministres espagnol a confirmé l'accord pour établir un bureau de l'OCCAR (Organisme conjoint de coopération en matière d'armement) à Séville, non-loin de la ligne d'assemblage de l'A400M d'Airbus Defence & Space. Un premier accord en ce sens avait été signé en... 2012.



L'Espagne avait rejoint l'OCCAR en 2004, trois ans après l'entrée en vigueur de l'organisation, qui ne comprenait alors que la participation de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie.



L'OCCAR vise à assurer une gestion multinationale des programmes d'armement, dans le but de « pallier les insuffisances des coopérations traditionnelles ». Les 230 personnels de l'OCCAR gèrent actuellement neuf programmes, dont l'A400M, le Tigre, la FREMM ou plus récemment le pool MMF.