Air Caraïbes a intégré son deuxième Airbus A350

Il effectuera dès demain son premier vol commercial entre Paris/Orly et Pointe-à-Pitre.



Avec ce nouveau long-courrier, Air Caraïbes aligne désormais une flotte de 12 appareils : deux A350-900, quatre A330-300 et deux A330-200 pour ses liaisons transatlantiques ainsi que trois ATR 72-500 et un ATR 72-600 pour ses dessertes régionales assurées entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Sainte-Lucie et Saint-Domingue.



Deux autres A350-900 sont attendus en juillet 2017 puis en avril 2018 et rejoindront la flotte de la nouvelle filiale low-cost long-courrier d'Air Caraïbes : French blue.



