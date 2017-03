Des profits record pour BOC Aviation

Le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Bank of China, a publié des résultats opérationnels record pour l'année 2016, avec un bénéfice net de 418 millions de dollars, en hausse de 22% sur une année.



Le chiffre d'affaires du loueur progresse de plus de 9 % pour atteindre 1,193 milliard de dollars. Le résultat opérationnel affiche un bénéfice avant impôt de 474 millions de dollars (+18%).



BOC Aviation aura notamment réceptionné 67 appareils l'année dernière (dont 11 immédiatement revendu à des opérateurs lors de la livraison) et 27 pour le seul quatrième trimestre. Un total de 79 contrats de location auront par ailleurs été signés en 2016, le portefeuille du loueur atteignant le record de 284 avions en pleine propriété ou gérés avec une moyenne d'âge de 3,2 ans seulement.



Le loueur singapourien attendait encore 199 appareils au 31 décembre, dont 64 Airbus de la famille A320neo et 61 737 MAX 8. Ces chiffres ont depuis gonflé en 2017 avec les trois nouvelles commandes annoncées au premier trimestre portant sur 32 nouveaux monocouloirs Airbus et treize 737-8.



BOC devrait recevoir 73 nouveaux appareils cette année.