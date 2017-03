TrueNoord boucle le financement de quatre de ses Embraer 190

Le loueur d'avions régionaux TrueNoord (anciennement GA-Finance), dont le siège est à Amsterdam, annonce avoir finalisé le financement de quatre des six Embraer 190 acquis en janvier et issus du portefeuille de BOC Aviation.



Ces quatre appareils sont loués à AeroMexico et à TUI fly Belgium. L'opération a été réalisée avec DVB Bank et PK AirFinance, la filiale de GECAS basée au Luxembourg.



TrueNoord a aussi précisé que le financement des deux autres appareils serait bouclé prochainement.