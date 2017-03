Turkish Airlines ajoute eXPhone à son offre de connectivité

Turkish Airlines va ajouter une nouvelle fonctionnalité de connectivité sur certains de ses appareils long-courriers (777-300ER et A330). eXPhone, proposé par Panasonic et AeroMobile, vient ainsi compléter les offres de connectivité en Wi-Fi et les chaines de télévision en direct déjà proposées par la compagnie turque.



Les passagers pourront envoyer des messages SMS, consulter leurs e-mails et naviguer sur Internet via leurs propres téléphones portables, mais en utilisant cette fois une connectivité mobile en itinérance. Le service sera ainsi directement facturé par les opérateurs mobiles des passagers.



Turkish Airlines a précisé que le nouveau service serait disponible à partir du mois prochain. Il ne semble pas directement lié à l'interdiction des ordinateurs en cabine qui frappe la compagnie depuis quelques jours vers les États-Unis et le Royaume-Uni.