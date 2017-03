Swiss précise le calendrier de livraison de ses CSeries

Swiss a annoncé le 23 mars que l'aéroport de Genève allait recevoir son premier CS100 ce week-end avec le lancement de la saison été IATA. A cette occasion, la compagnie suisse a précisé que la plateforme devait à terme abriter huit CSeries (un CS100 et sept CS300), qui remplaceront sept A320.



Le premier CS300 de Swiss est attendu pour le mois de mai ; il sera lui aussi basé à Genève.



Après une interruption de quelques mois des livraisons de CSeries, celles-ci ont repris début mars. Swiss exploite six CS100, en attend quatre autres ainsi que vingt CS300 - on constate que les cinq derniers appareils de la commande ont été convertis en faveur de la version allongée. Les livraisons devraient avoir lieu à un rythme d'un CSeries par mois puis deux ultérieurement, de façon à ce que la flotte de trente appareils soit complète fin 2018.