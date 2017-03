Regional Jet va opérer 4 ATR 72-600 pour SAS

SAS a conclu un accord avec Regional Jet OÜ, afin que la compagnie régionale exploite quatre ATR 72-600 pour elle à partir du mois d'août. Les appareils opèreront à partir de Copenhague principalement. L'accord court sur six ans mais peut être dénoncé au bout de trois ans.



Regional Jet reprend ainsi une partie des opérations que réalisait auparavant Jet Time, jusqu'à ce que les accords de wet lease avec SAS soient suspendus en novembre dernier. Le reste de ces opérations sera redistribué sur d'autres appareils ou suspendu.



Regional Jet a été créée en 2015 par Nordica et LOT. Elle opère déjà cinq appareils pour la compagnie estonienne et trois pour la compagnie polonaise.