L'aéronautique parée pour basculer dans la fabrication additive

Selon le cabinet AT Kearney, le marché mondial de la fabrication additive (FA), qui se montait à 5,2 milliards de dollars en 2015, devrait croître à un taux annuel moyen de 25% d'ici 2020, pour atteindre plus de 17 milliards de dollars. Ce chiffre seul donne une idée de l'ampleur du phénomène. Une étude réalisée par le cabinet D & Consultants et publiée en janvier dernier par Madeeli, l'agence de développement de la région Occitanie, montre par ailleurs que l'impression 3D métallique va fortement croître dans les prochaines années, accompagnant un besoin croissant des secteurs industriels, au premier rang desquels figure l'aérospatiale. Dans l'ASD, la FA est utilisée aussi bien pour réaliser des prototypes, des pièces avionnables (Safran, GE, Prat & Whitney, Boeing, Airbus...), voire pour effectuer des réparations. Dans le spatial, aussi bien Airbus Defense & Space que Thales Alenia Space, expérimentent en réel ce type de pièces. « Le secteur de l'aérospatiale se démarque d'ailleurs au regard de sa maturité déjà avancée dans l'utilisation de la fabrication additive », souligne l'étude. Toutefois, l'aérospatiale, avec 12 % du marché mondial, n'est pas le plus gros utilisateur de la FA, devancée par les biens de consommation, l'automobile et le médical.



Les avantages de la FA ont de quoi séduire les industriels : cette technologie offre une plus grande liberté de conception de pièces, avec la capacité de faire des ensembles monoblocs au lieu d'assembler plusieurs composants ou de faire de l'intégration de fonction. Ensuite, il y a peu, voire pas de chutes de matières, et la FA offre souvent des gains de masse jusqu'à 70 %. Enfin, ce procédé peut éviter beaucoup de pertes de temps (on peut imprimer au plus près de la chaîne de montage) et supprime les stocks intermédiaires. Bref, l'intérêt de la FA est aussi bien financier qu'industriel, puisque théoriquement, la FA permet de supprimer l'usinage ou l'injection dans des moules. De plus, il y a aujourd'hui une très grande variété de matériaux, « environ 200 sont disponibles pour l'impression 3D », selon Madeeli, des polymères aux métaux (aluminium, titane, aciers...) en passant par les matières organiques. Seuls pour l'instant les composites et les céramiques n'ont pas atteint la maturité technologique suffisante pour être industrialisés.



Seulement voilà. Il reste visiblement du chemin à parcourir pour que la FA s'impose dans l'aérospatiale. « Aujourd'hui l'un des défis pour notre secteur concerne le manque d'offre dans les machines », lance Jérôme Rascol, patron de la plate-forme FA d'Airbus, qui intervenait à une table ronde organisée par Madeeli à Toulouse en janvier dernier. « Il faudrait qu'elles soient adaptées aux grandes séries, avec une excellente fiabilité et la capacité d'avoir un contrôle en temps réel sur le process ». La FA est en effet beaucoup plus complexe à piloter qu'un centre d'usinage « car on produit le matériau en même que la pièce », souligne Jérôme Rascol. D'autant que les grands fabricants de machines ont tendance à vendre le matériau en même temps que la machine (comme une photocopieuse), alors que l'industrie a besoin de sur-mesure. Cela devrait changer avec la constitution de nouveaux pôles, comme AddUp, une société créée par Michelin et le groupe Fives pour développer des solutions d'impression 3D notamment pour le secteur aéronautique. Il y a aussi l'émergence de start-up comme BeAM, qui breveté un process de dépôt de poudre métallique par laser, ou le groupe Gorgé, avec sa filiale Prodways.



Par ailleurs, personne dans la filière ne parierait sur un remplacement complet des process actuels (usinage par exemple) par la FA. « Il est peu probable qu'à court comme à moyen terme cette technologie remplace les pièces usinées car la FA reste chère en raison des prix des poudres et du nombre d'heures machines nécessaires », estime Thierry Thomas, directeur de Safran Additive Manufacturing. « La FA est complémentaire des process d'usinage », ajoute Gil Senegas, directeur commercial de Fusia, un sous-traitant qui a la particularité de miser sur les deux technologies. Par contre, à plus long terme, la FA devrait prendre une part de marché significative, à condition de concevoir dès le départ les pièces en fonction de la FA. C'est d'ailleurs ce que fait la firme d'ingénierie Sogeclair, qui a développé une méthodologie dédiée à la FA à base d'intégration de fonction, pour que le procédé soit rentable. « Nous aidons nos clients à choisir quel type de pièce il peut produire en FA, et comment », explique Patricia Sandre, responsable Innovation de Sogeclair.



L'un des points clés est de ne pas faire de la FA un défi uniquement pour les grands groupes. Pour que la filière soit bien positionnée sur cette technologie, il est indispensable que les PME se sentent concernées. L'étude de Maddeli montre que ces dernières accusent encore un certain retard, sans doute du aux lourds investissements qu'il faut consentir : une machine de FA métallique vaut en moyenne 1 million d'euros... Pour autant, des PME de la région Occitanie se sont lancées, à l'image de Fusia, ou encore Prismadd, un groupement d'entreprises qui possède un département FA pour l'aéronautique, qui fabrique des poudres et développe de logiciels de pilotage de machines. La FA n'est qu'à ses débuts.