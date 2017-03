Thales intègre ses roquettes à guidage laser aux H145M

Thales annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour intégrer son système de roquettes à guidage laser FZ275 LGR aux H145M équipés du système d'arme HForce. Les essais de tirs de qualification technique et d'évaluation opérationnelle sont prévus pour 2017. Les roquettes sont conçues et développées par Forges de Zeebrugge, filiale à 100% de l'équipementier et qui a récemment pris le nom de Thales Belgium. Thales avait été désigné en juin dernier fournisseur principal des systèmes de roquettes à guidage laser pour les hélicoptères équipés d'HForce.



Lancé en 2014, le système « plug and play » HForce d'Airbus Helicopters vise à doter les hélicoptères H125, H145 et H225 de capacités d'attaque légère, avec la possibilité d'intégrer des roquettes de 70mm, une mitrailleuse de 12.7mm et un canon de 20mm. Une première campagne de tirs s'est d'ores et déjà tenue fin mai-début juin 2016 avec un H225M en Belgique. Le système est également doté du viseur de casque Scorpion de Thales, d'une tourelle optronique de Wescam et d'un calculateur fourni par Rockwell Collins. La qualification est attendue pour 2017 et peut aussi bien intéresser les armées que les forces de sécurité intérieure.