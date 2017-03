Finnair suspend Miami en raison d'une pénurie de pilotes et d'avions

La pénurie de pilotes et d'appareils se poursuit chez Finnair. La compagnie finlandaise a annoncé le 22 mars qu'elle allait suspendre la desserte de Miami de mai à septembre à cause de cela. Elle va également ajuster son programme de vols sur Chicago en suspendant deux liaisons hebdomadaires durant le mois de mai.



Le problème perdure depuis la fin de l'année 2016. En pleine transition de sa flotte long-courrier de l'A330 vers l'A350, Finnair doit assurer la formation de ses pilotes, provoquant cette pénurie qui entraîne des perturbations opérationnelles. Par ailleurs, les livraisons d'A350 ont pris du retard.



Depuis le début de l'année, la desserte de Chongqing est suspendue pour cette même raison (elle reprend en mai). Pour limiter l'impact de cette pénurie, la compagnie finlandaise a dû recourir à du leasing et intégrer quelques mois un A340 de HiFly et un A330 d'Iberia - qui est notamment opéré sur Miami depuis janvier, en wet lease initialement et en damp lease (avec des PNT Iberia et des PNC Finnair) depuis février.



Les sessions de formation vont durer tout le printemps, en vue de l'intégration de quatre nouveaux A350 cette année. Par ailleurs, la flotte est appelée à croître significativement puisque Finnair a décidé de maintenir les opérations de deux A330 qui devaient initialement être retirés en parallèle à l'arrivée des nouveaux A350.