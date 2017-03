L'interdiction des ordinateurs en cabine des avions, décidée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ou toute autre mesure de sécurité est à la "discrétion" des Etats membres, a indiqué mercredi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). L'agence spécialisée des Nations unies soutient en général "des niveaux de conformité mondiale" en matière de sûreté et de sécurité de façon "à faciliter la mobilité et la connectivité internationale". L'annexe 17 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale prévoit que "les passagers et les bagages en cabine doivent être inspectés et passés au détecteur", a rappelé l'OACI dans un communiqué. Néanmoins, il est de la responsabilité de chacun des Etats membres "d'évaluer constamment le niveau de menace" pesant sur le transport aérien et "d'ajuster en conséquence les normes de sécurité", comme le fait elle-même l'OACI, précise-t-elle. Les Américains et les Britanniques ont décidé mardi d'interdire ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols en provenance de plusieurs pays arabes et de Turquie, les Etats-Unis ayant invoqué un risque d'attentats. Paradoxalement, l'OACI souligne que ses travaux sur le transport de produits dangereux, "notamment sur les incidents impliquant des appareils contenant des batteries au lithium", ont montré que ces derniers "peuvent être plus facilement atténués dans des bagages en cabine qu'en soute". "Trouver un équilibre entre la sûreté et la sécurité est toujours une priorité pour l'aviation mondiale". La France et le Canada réfléchissent à cette interdiction, Ottawa n'écartant pas d'imiter les les Etats-Unis et le Royaume-Uni, a indiqué mardi le ministre des Transports, Marc Garneau.