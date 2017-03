Revima Group bientôt racheté par Argos Soditic

Revima Group est entré en négociations exclusives avec Argos Soditic pour une prochaine prise de participation, aux côtés d'Olivier Legrand et de Christian Grzanka. La transaction pourrait être finalisée d'ici l'été prochain, sous réserve des autorisations usuelles. Argos Soditic est une société de capital-investissement européenne implantée à Bruxelles, Francfort, Genève, Milan et Paris.



Selon un communiqué diffusé par Argos Soditic, l'opération « permettra d'apporter une qualité de service et une agilité renforcées pour anticiper les besoins des clients de Revima Group issus de l'aviation civile et militaire, en France (...)