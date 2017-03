Un gros contrat SBH pour Safran avec la nouvelle flotte d'hélicoptères du programme UKMFTS

Safran Helicopter Engines a remporté un important contrat SBH (Support-By-Hour) pour le soutien des moteurs des hélicoptères d'entraînement militaires britannique UKMFTS (UK Military Flying Training System).



Cet accord, conclu avec Safran Helicopter Engines UK et Airbus Helicopters, porte sur les turbines Arrius 2B2Plus et Arriel 2E équipant les H135 et H145.



Il est valorisé à 100 millions d'euros sur une durée effective de 17 ans.



Safran Helicopter Engines UK était déjà en charge d'un contrat de soutien similaire sur les monoturbines AS350 Ecureuil opérés par la Defence Helicopter Flying School britannique.