Malindo Air sera l'opératrice de lancement du Boeing 737 MAX

Malindo Air sera la première compagnie à mettre le 737 MAX 8 sur des vols réguliers. C'est ce qu'a annoncé la compagnie malaisienne le 21 mars, à l'occasion du salon LIMA à Langkawi. Le monocouloir remotorisé de Boeing entrera au service au deuxième trimestre sur la liaison Kuala-Lumpur - Singapour puis étendra ses services à Bangkok (Don Mueang) et Guangzhou.



« Malindo Air est très fier d'annoncer que nous serons la première compagnie au monde à transporter des passagers à bord de cette innovation de pointe », a déclaré Chandran Rama Muthy, le CEO de la compagnie.



Celle-ci attend quatre exemplaires de l'appareil cette année, qui font partie de la commande signée par Lion Air en 2012 pour 201 Boeing 737 MAX. Elle exploite actuellement vingt-six 737 NG et seize ATR 72-600. Les 737 MAX lui permettront à terme, grâce à leur rayon d'action plus grand, d'ouvrir de nouvelles lignes vers des destinations plus lointaines que celles qu'elle dessert actuellement.



Jusqu'à présent, d'après les programmes de vol révélés, Norwegian devait être la première compagnie à mettre le 737 MAX en service. La compagnie norvégienne recevra son premier appareil en mai et le mettra en service à partir du 1er juin sur des liaisons transatlantiques au départ d'Irlande. Southwest, cliente de lancement, recevra également son premier exemplaire en mai mais elle a annoncé l'entrée en service du MAX pour octobre. Toutefois, Safran avait déjà indiqué qu'il serait possible que l'appareil entre en service un petit peu plus tôt que le mois de juin.