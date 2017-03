Un Antonov 26 rate son atterrissage au Soudan du Sud

Un Antonov An-26 de la compagnie sud-soudanaise South Supreme Airlines a raté son atterrissage et s'est embrasé sur l'aéroport de Wau (HSWW) le 20 mars. Une quinzaine de personnes a été hospitalisée parmi les 40 passagers et cinq membres d'équipage présents à bord.



L'appareil régional assurait un vol en provenance de Juba.



« Nous avons reçu 14 patients qui ont été hospitalisés en urgence et sont dans un état stable », a déclaré à l'AFP le ministre de l'Information de l'État de Wau, Bona Gaudensio, sans pouvoir dire si des personnes étaient décédées.



Selon une source aéroportuaire, le crash aurait été causé par les difficiles conditions météorologiques. «La visibilité n'était pas bonne et il (l'avion) atterrissait d'est en ouest, et il s'est écrasé en bout de piste. Le temps n'était pas clair, c'est pour ça qu'il s'est écrasé. Je pense que le pilote ne voyait pas bien la piste », a déclaré à l'AFP Paul Charles, un ingénieur de l'aéroport.



Des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent un reste de carlingue fumante et très largement détruite, seul l'aileron de queue, portant le logo de South Supreme Airlines, paraissant intact.