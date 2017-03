Embraer fait voler le 4e E190-E2

Embraer a annoncé le 20 mars que le quatrième E190-E2 dédié aux essais en vol avait réalisé son vol inaugural le 17 mars. Celui-ci a duré deux heures. L'avionneur précise que cet appareil, au numéro de série 20.004, se concentrera sur les essais cabine, comme les tests d'évacuation mais également le confort et l'acoustique.



La flotte d'E190-E2 d'essais est désormais au complet. A ce jour, les trois autres appareils (dont le premier a décollé en mai 2016) ont accumulé plus de 650 heures de vol. Sur ce laps de temps, ils ont permis de geler la configuration aérodynamique de l'appareil et nombre de ses performances, par exemple les décollages et atterrissages sur piste courte, le taux de montée, la détermination de la poussée en vol ou la stabilité des systèmes et du train. « Bientôt, nous testerons les qualités de vol à grande vitesse, les vibrations et les opérations par temps froid », précise Luis Carlos Affonso, COO d'Embraer.



L'entrée en service de l'appareil est prévue pour le premier semestre 2018, auprès de la compagnie norvégienne Wideroe.