Les précédents attentats dans les aéroports français

Les aéroports français, et en particulier celui d'Orly, où un homme a été abattu samedi après avoir attaqué une patrouille de l'opération Sentinelle, ont été la cible d'attentats à plusieurs reprises depuis 1975. - Orly, le 13 janvier 1975 - Sur les pistes de l'aéroport parisien, un tir de roquette manque un Boeing 707 de la compagnie israélienne El-Al, et atteint un DC-9 yougoslave, faisant trois blessés. L'attentat est revendiqué à Beyrouth par l'organisation palestinienne "Septembre noir". - Orly, le 19 janvier 1975 - Un commando de trois hommes tente de détruire un Boeing 707 de la compagnie El-Al, blessant 20 personnes, puis prend 10 autres personnes en otage. Au bout de 20 heures de tractations, les otages sont libérés, et leurs ravisseurs peuvent quitter la France pour le Proche-Orient. - Ajaccio, le 7 septembre 1976 - Un commando du FLNC (Front de libération nationale de la Corse) plastique un Boeing 707 d'Air France sur l'aéroport d'Ajaccio (Corse-du-Sud). Pas de victime. - Orly, le 20 mai 1978 - Des terroristes palestiniens ouvrent le feu, dans l'aérogare sur un groupe de passagers en instance d'embarquement pour Tel-Aviv. Bilan: 8 morts (trois membres du commando, deux CRS et trois passagers). Trois passagers sont blessés. - Orly, le 11 juin 1980 - Une bombe explose dans les consignes à Orly-Ouest, faisant 12 blessés légers et de gros dégâts matériels. L'attentat est revendiqué par Action directe. - Ajaccio, le 16 avril 1981 - Une explosion criminelle ravage l'aérogare, deux minutes après l'atterrissage de l'avion transportant le président Valéry Giscard d'Estaing. L'attentat, qui a lieu 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, fait un mort et 8 blessés. - Orly, le 15 juillet 1983 - L'explosion d'une bombe près des comptoirs d'enregistrement de la compagnie Turkish Airlines à l'aérogare d'Orly-sud fait 8 morts et 54 blessés. En mars 1985, trois Arméniens sont respectivement condamnés pour cet attentat, par les Assises du Val-de-Marne, à la réclusion à perpétuité, à 15 ans et à 10 ans de réclusion criminelle. - Détournement d'un Airbus d'Air France le 24 décembre 1994 Le détournement d'un Airbus d'Air France reliant Alger à Paris par un commando du Groupement islamique armé (GIA) s'était soldé par la mort de trois passagers, exécutés par les terroristes. Quatre de ces derniers avaient été abattus lors de l'assaut donné par le GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) sur le tarmac de l'aéroport de Marseille où l'avion s'était posé. - Orly, le 18 mars 2017 - A l'aéroport d'Orly-sud, un homme est abattu par les forces de sécurité, après avoir attaqué une patrouille de l'opération Sentinelle composée de militaires de l'armée de l'Air.