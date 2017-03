Attaque d'Orly : le terminal Ouest de l'aéroport a rouvert

Le terminal Ouest de l'aéroport d'Orly, où le trafic était interrompu depuis l'agression d'une militaire de l'opération Sentinelle, a rouvert ses portes samedi midi, celui d'Orly Sud, où a eu lieu l'attaque, restant pour sa part partiellement fermé, a annoncé à l'AFP Aéroports de Paris.



"S'agissant d'Orly-Ouest, le terminal est ouvert de nouveau donc le trafic va reprendre progressivement", a confirmé sur Europe 1 le PDG d'ADP Augustin de Romanet. Concernant Orly-Sud, "les arrivées vont pouvoir de nouveau se réaliser" mais pour les départs "on risque de devoir attendre quelques heures avant de rouvrir le terminal", a-t-il ajouté.



Le trafic avait été complètement suspendu dans les deux terminaux vers 08H50. Cette fermeture a obligé les autorités aéroportuaires à dérouter de nombreux vols notamment vers Roissy, les passagers des avions posés sur le tarmac étant pour leur part confinés à bord des appareils.



Selon ADP, 13 appareils au total ont été concernés par cette mesure de confinement. "Les 1.500 personnes qui se trouvaient" à bord "sont en train d'être débarquées", "donc nous sommes en train de revenir à la normale", a toutefois précisé Augustin de Romanet.



Selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), 29 avions au total ont été déroutés samedi matin. Parmi eux, 28 ont atterri à Roissy-Charles-de-Gaulle, le dernier s'étant posé à Beauvais.



"En tout, 6.000 passagers sont concernés", a précisé à l'AFP un porte-parole de la DGAC.



Selon le PDG d'ADP, le retour à la normale, concernant Orly-Sud, devrait intervenir dimanche matin.



"Surtout vérifiez en appelant votre compagnie ou en allant sur le site de paris aéroports que l'avion que vous envisagez de prendre est maintenu et venez si possible en transports en commun", a-t-il insisté.