François Hollande a "salué" le "courage et l'efficacité" des policiers et militaires intervenus samedi matin, notamment à l'aéroport d'Orly, pour mettre fin aux "agressions commises par un individu particulièrement dangereux", dans un communiqué de l'Elysée.



"Le Président de la République salue le courage et l'efficacité dont les policiers et militaires ont fait preuve face aux agressions commises par un individu particulièrement dangereux et qui a été mis hors d'état de nuire", a déclaré la présidence.



"La vigilance sera maintenue à son plus haut niveau et une fois encore l'opération Sentinelle a fait la démonstration de son utilité en complément des forces de police et de gendarmerie", a souligné l'Elysée.



François Hollande a également réaffirmé "la détermination de l'Etat à agir sans relâche pour lutter contre le terrorisme, défendre la sécurité de nos compatriotes et assurer la protection du territoire".



"La section anti-terroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête pour établir toute la lumière sur les motivations et les circonstances de ces actes comme sur les éventuelles complicités", a-t-il encore confirmé.



Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve a lui aussi "salué le grand professionnalisme des militaires de l'opération Sentinelle et des forces de sécurité intérieure". Le Premier ministre "adresse également son soutien aux policiers blessés lors du contrôle routier effectué sur l'assaillant plus tôt dans la matinée".



"L'enquête conduite par la section antiterroriste du parquet de Paris permettra de déterminer le profil et les motivations de cet individu et de reconstituer son parcours", promet M. Cazeneuve.



"L'ensemble des dispositifs mis en place pour faire face aux velléités d'action violente sur notre sol ont été activés, impliquant toutes les forces de sécurité et de secours ainsi que les opérateurs de transport", assure-t-il.



Le Premier ministre "remercie les passagers et usagers de l'aéroport d'Orly qui ont gardé leur calme, ainsi que les agents travaillant sur la plateforme aéroportuaire".



Un homme a été abattu samedi à l'aéroport d'Orly après avoir attaqué une militaire de l'opération Sentinelle. L'aéroport a été entièrement évacué et le trafic aérien interrompu.