Airbus va construire à New Delhi son premier centre de formation en Asie

Airbus va implanter un nouveau centre de formation à Aerocity, près de l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi, afin de répondre au besoin croissant en pilotes et techniciens de maintenance d'appareils Airbus en Inde. Ce centre de formation sera intégralement détenu par Airbus, une première pour le groupe aéronautique européen en Asie.La première pierre de l'Airbus India Training Centre a été posée par P. Ashok Gajapathi Raju, Ministre du Cabinet de l'Aviation Civile, et Tom Enders, CEO d'Airbus, en présence de Jayant Sinha, Ministre d'Etat chargé de l'Aviation Civile.Le nouveau centre aura une capacité de formation initiale de plus de 800 pilotes et de 200 techniciens de maintenance par an lors de son ouverture prévue fin 2018.L'Airbus India Training Centre s'étendra sur une superficie de près de 7 000 m². Il disposera au départ de deux simulateurs FFS pour la famille A320, mais pourra en accueillir quatre, puis six en temps utile.Selon Airbus, l'Inde aura besoin de quelque 24 000 nouveaux pilotes et techniciens de maintenance d'ici 2035 afin d'accompagner l'arrivée d'un minimum de 1600 appareils neufs sur la période.