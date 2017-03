IAG présente sa low-cost long-courrier, Level

IAG avait tardé à donner sa réponse au développement du low-cost long-courrier. Mais une fois lancé, le groupe n'a pas perdu de temps. Il a révélé le 17 mars que la low-cost long-courrier du groupe s'appellerait Level et a présenté ses appareils et ses premières destinations.



Level sera opérationnelle à partir du 1er juin. Elle opèrera avec deux A330 neuf qui seront initialement exploités avec des équipages Iberia. Ces appareils seront aménagés en configuration biclasse de 314 places, avec 21 sièges de Premium Economy et 293 sièges de classe économique. Les passagers Premium profiteront du bagage enregistré, du repas ou encore du choix de leur siège dans leur forfait, tandis que les passagers de classe économique devront sélectionner leurs options. Les deux appareils disposeront d'un système de connectivité permettant aux passagers de se connecter à Internet à haut débit.



Les premières destinations se situeront, assez logiquement et conformément à ce qui avait déjà été annoncé, sur le continent américain. Level desservira en effet Los Angeles, Oakland, Buenos Aires et Punta Cana depuis Barcelone, à raison de deux à trois rotations hebdomadaires. Par ailleurs, ses passagers auront la possibilité de cumuler ou dépenser des miles (Avios) sur leurs vols.



Grâce à son positionnement à Barcelone, Level répondra à l'ouverture d'une base de Norwegian dans l'aéroport catalan et pourra s'appuyer sur les opérations de Vueling, qui a vocation à rester résolument européenne, pour remplir ses vols.



Mais Willie Walsh, le président d'IAG, prévient : « ce n'est que le début. Nous sommes très enthousiastes face aux opportunités d'expansion et nous prévoyons de desservir d'autres destinations européennes avec Level ».