Finnair veut augmenter son chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros

Les années de discrétion de Finnair sont passées. La compagnie finlandaise a entamé sa transformation de façon éclatante en recevant les premiers A350 européens en 2015 et travaille désormais à l'accroissement de son réseau, à l'amélioration de ses performances et la croissance de son chiffre d'affaires. L'objectif est ambitieux : les recettes doivent s'accroître de 500 millions d'euros entre 2017 et 2019. C'est ce qu'a annoncé Pekka Vauramo, le CEO de la compagnie, lors de la présentation des résultats annuels. « C'est l'objectif sans lequel l'investissement pour les A350 ne (...)