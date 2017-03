Un dirigeant de Boeing nommé numéro 2 du Pentagone

La Maison Blanche a annoncé jeudi qu'elle avait nommé Patrick Shanahan, l'un des dirigeants du constructeur aéronautique Boeing, au poste de secrétaire adjoint à la Défense, ou numéro 2 du Pentagone. Patrick Shanahan est l'un des vice-présidents de Boeing, l'un des principaux bénéficiaires des contrats d'armements du Pentagone. Patrick Shanahan devra être confirmé à ce poste par le Sénat avant de pouvoir entrer en fonction. Il était en charge chez Boeing de la production et des relations avec les fournisseurs. Jim Mattis, le ministre de la Défense, a été le premier responsable du nouveau gouvernement américain à être confirmé par le Sénat, et à pouvoir prendre ses fonctions. Mais les autres postes "politiques" du Pentagone mettent du temps à être pourvus. Selon plusieurs médias américains, le secrétaire à la Défense et la Maison Blanche se sont opposés plusieurs fois sur des candidats potentiels. Des personnalités sur lesquelles les deux parties s'étaient mis d'accord ont également dû renoncer avant d'être investis par le Sénat, faute notamment d'accepter les règles à respecter sur la gestion de leurs intérêts financiers privés. Le poste de secrétaire adjoint à la défense est actuellement occupé par Robert Work, qui l'occupait sous l'administration de Barack Obama et auquel l'administration Trump avait demandé de rester en poste, tant qu'un successeur n'était pas trouvé.