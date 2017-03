Les Tigre allemands en route vers le Mali

Deux des quatre Tigre de la Bundeswehr qui doivent être déployés au Mali vont être acheminé dans les prochains jours à Bamako, par An-124-100. Les quatre hélicoptères d'attaque, ainsi que le matériel et le personnel associés devraient être sur place d'ici la fin du mois de mars. Après une mise en condition opérationnelle à Bamako, les Tigre rejoindront la base de Gao, où ils seront stationnés. Les missions opérationnelles devraient débuter le 1er mai.



Quatre NH90 ont d'ores et déjà été déployés au Mali, dans le cadre de la participation allemande à la MINUSMA, pour effectuer des missions de transport et d'évacuations sanitaires. La première mission opérationnelle des NH90 a d'ailleurs eu lieu le 2 mars dernier, à 150km au nord de Gao : un véhicule civil de la MINUSMA avait roulé sur une IED, blessant grièvement deux des occupants, évacués ensuite par les hélicoptères allemands.



Le mandat allemand doit durer un an. Il prend ainsi le relai des Pays-Bas, qui avaient déployé des CH-47 Chinook et des AH-64 Apache pour le même type de missions. L'Allemagne a par ailleurs déployé des moyens ISR depuis juillet 2016 avec des drones tactiques LUNA, complétés en novembre dernier par des drones MALE Heron 1.