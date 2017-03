Air Madagascar choisit Air Austral comme partenaire stratégique

Sur les conseils des cabinets IOS Partners et TroyAvi, le conseil d'administration d'Air Madagascar a préféré Air Austral à Ethiopian Airlines comme partenaire stratégique. L'annonce a été faite le 16 mars et il revient désormais à la compagnie réunionnaise et à l'Etat malgache de finaliser les négociations. Un protocole d'accord est attendu d'ici la fin du mois en vue de la mise en place du contrat de partenariat et d'un pacte d'actionnaire d'ici le 31 mai.



Air Madagascar est depuis longtemps à la recherche d'un partenaire stratégique auquel s'adosser pour restructurer ses activités, se repositionner sur son marché et relancer sa croissance, le tout en conservant l'Etat malgache comme actionnaire majoritaire. Sept compagnies au total avaient proposé une alliance.



Les avantages d'Air Austral reposent sur sa capacité à maintenir des opérations rentables malgré la concurrence qui règne sur ses lignes - et qui s'apprête à se renforcer avec l'arrivée de French blue sur la liaison Paris - La Réunion -, et ses antécédents avec Air Madagascar. Les deux compagnies travaillent déjà ensemble au travers d'accords de partage de code et au sein de l'Alliance Vanille.



Cette recommandation intervient alors qu'Air Madagascar vient de nouveau de changer de DG. Gilles Filiatreault, nommé en 2015 et démissionnaire de son poste en janvier, a été remplacé le mois dernier par Hery Nirina Rakotomalala. Celui-ci fait partie d'Air Madagascar depuis 1997, date à laquelle il a intégré la compagnie en tant que commandant de bord de 737-800. Il a notamment occupé les fonctions de directeur de l'exploitation et DGA en charge des Opérations.