Lufthansa et ses pilotes trouvent un accord jusqu'en 2022

Le groupe aérien allemand Lufthansa et le syndicat de pilotes Cockpit ont indiqué mercredi avoir trouvé un accord général portant jusqu'à 2022 permettant de mettre fin à un conflit social de plusieurs années. Selon cet accord encore seulement de principe, les quelque 5.400 pilotes des compagnies Lufthansa, Lufthansa Cargo (fret) et Germanwings verront leur salaire augmenter au total de 11,4% sur une période courant jusqu'à juin 2022, et rétroactivement à partir de mai 2012. A cela s'ajoute une prime correspondant à 1,8 mois de salaire. En contrepartie, les pilotes acceptent un relèvement progressif de l'âge de départ en pré-retraite et un autre mode de contribution au plan retraite. En février, direction et syndicat avaient accepté les propositions d'un médiateur comprenant une hausse de salaire 8,7% par étapes d'ici 2019 et environ 5.000 à 6.000 euros de prime par pilote, mais devaient continuer de négocier sur les autres thèmes. Le bras de fer entre le syndicat Cockpit et la direction durait depuis 2014. Selon Lufthansa, les différents épisodes de grève des pilotes lui avaient déjà coûté 351 millions d'euros en 2014 et 2015. Une nouvelle vague de débrayages en novembre, ayant fortement perturbé le trafic, lui avait encore coûté 100 millions d'euros. Cockpit affirme que l'accord de principe permet à Lufthansa d'avoir au final "une amélioration durable et structurelle des coûts de personnel". En contrepartie, le groupe aérien a garanti de faire voler jusqu'à mi-2022 au moins 325 avions avec des pilotes liés à cet accord tarifaire trouvé avec Cockpit. Membre de la direction de Cockpit, Jörg Handwerg, a considéré que cet accord global constituait "une grande chance de pacification dans un conflit durant depuis des années".